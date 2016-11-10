На Рівненщині зловили браконьєрів, які завдали шкоди рибним запасам на понад 70 тис. грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рибохорона на річці Горинь поблизу селища Степань Сарненського району зловила трьох браконьєрів. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-служба Рівнерибоохорони.
Чоловіки посеред білого дня відкрито ловили рибу 25-метровим неводом.
Їм вдалося витягти 80 щук, 76 лящів, 11 окунців та 392 плітки — загалом на 30 кг. Як підрахували інспектори, шкоди рибним запасам завдано на понад 73,6 тис. грн.
Нагадаємо, 24 жовтня головним лісничим Михайлівського лісництва Іваном Гігуашвілі затримано двох чоловіків на Запоріжжі, які грузили у автівку деревину.