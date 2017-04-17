В Ровенской области сгорела школа

Пожарным не удалось спасти деревянное помещение, где учится полсотни детей и действует детский сад.

Однако учителям удалось спасти мебель и школьную документацию.

Сейчас решается вопрос о переносе обучения в соседнее село Междуречье.

Напомним, в селе Слободка Острожского района загорелась крыша местной школы. О возгорании местные сообщили пожарным в 9:05 в понедельник.

Туда немедленно направили два очередных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.

Спасатели установили, что пожаром охвачено значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетешин Хмельницкой области.