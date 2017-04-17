В Ровенской области сгорела школа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90630 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146365 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112846 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103203 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106682 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103287 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151227 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Ровенской области сгорела школа

В Ровенской области сгорела школа

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Школа в селе Слободка Острожского района полностью уничтожена огнем и не подлежит восстановлению. Об этом с места пожара сообщает корреспондент УНН.

Пожарным не удалось спасти деревянное помещение, где учится полсотни детей и действует детский сад.

Однако учителям удалось спасти мебель и школьную документацию.

Сейчас решается вопрос о переносе обучения в соседнее село Междуречье.

Напомним, в селе Слободка Острожского района загорелась крыша местной школы. О возгорании местные сообщили пожарным в 9:05 в понедельник.

Туда немедленно направили два очередных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.

Спасатели установили, что пожаром охвачено значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетешин Хмельницкой области.

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