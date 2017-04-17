В Ровенской области сгорела школа
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Школа в селе Слободка Острожского района полностью уничтожена огнем и не подлежит восстановлению. Об этом с места пожара сообщает корреспондент УНН.
Пожарным не удалось спасти деревянное помещение, где учится полсотни детей и действует детский сад.
Однако учителям удалось спасти мебель и школьную документацию.
Сейчас решается вопрос о переносе обучения в соседнее село Междуречье.
Напомним, в селе Слободка Острожского района загорелась крыша местной школы. О возгорании местные сообщили пожарным в 9:05 в понедельник.
Туда немедленно направили два очередных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.
Спасатели установили, что пожаром охвачено значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетешин Хмельницкой области.