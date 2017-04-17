На Рівненщині згоріла школа
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Школа в селі Слобідка Острозького району повністю знищена вогнем і не підлягає відновленню. Про це з місця пожежі повідомляє кореспондент УНН.
Пожежникам не вдалося врятувати дерев’яне приміщення, де навчається півсотні дітей та діє дитячий садочок.
Однак учителям вдалося врятувати меблі та шкільну документацію.
Нині вирішується питання про перенесення навчання в сусіднє село Межиріч.
Нагадаємо, у селі Слобідка Острозького району загорівся дах місцевої школи. Про займання селяни повідомили пожежників о 9:05 у понеділок.
Туди негайно направили два чергових відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Острога.
Рятувальники встановили, що пожежею охоплено значна площа даху школи. Тому додатково на місце пожежі прибуло чергове відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Нетішина Хмельницької області.