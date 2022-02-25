В Ровенской области задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки

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"Сегодня, 25 февраля, около 10 часов в городе Костополь сотрудники полиции в составе мобильной группы совместно с местными жителями, которые тоже патрулировали территорию, обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты как раз рисовала знак в виде креста", - говорится в сообщении.

В полиции указали, что она призналась, что и раньше осуществляла маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью.

Вся подробная информация устанавливается соответствующими службами. 18-летнюю жительницу села Городница Житомирской области передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

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