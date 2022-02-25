На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки. Про це повідомили у Національній поліції у Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні, 25 лютого, близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста", - йдеться у повідомленні.
У поліції вказали, що вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.
Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами. 18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.
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