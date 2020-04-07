В Ровенской области осудили мужчину за развращение 13-летней падчерицы

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ровенской области до 7 лет заключения осудили мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.