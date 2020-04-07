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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Ровенской области осудили мужчину за развращение 13-летней падчерицы

В Ровенской области осудили мужчину за развращение 13-летней падчерицы

Киев  •  УНН

 • 12392 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ровенской области до 7 лет заключения осудили мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"В течение следующих 7 лет 54-летний житель Ровенского района проведет в тюрьме за совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенное членом семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурорами Ровенской местной прокуратуры обеспечено поддержание публичного обвинения в уголовном производстве в отношении обвиняемого, который по месту жительства совершил умышленные развратные действия в отношении малолетнего лица.

В суде прокурором доказано, что мужчина в декабре 2018 года воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего лица, совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы, которые посягали на охраняемые законом права человека, его нормальное психологическое и физическое развитие.

Приговором Ровенского районного суда от 6 апреля лицо признано виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и дополнительное наказание - запрет на 3 года заниматься какой - либо деятельностью связанной с уходом, содержанием и воспитанием несовершеннолетних.

"В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, однако до его вступления в законную силу обвиняемый находится под стражей", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 10-летней дочери его сожительницы.

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