В Ровенской области осудили мужчину за развращение 13-летней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ровенской области до 7 лет заключения осудили мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"В течение следующих 7 лет 54-летний житель Ровенского района проведет в тюрьме за совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенное членом семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурорами Ровенской местной прокуратуры обеспечено поддержание публичного обвинения в уголовном производстве в отношении обвиняемого, который по месту жительства совершил умышленные развратные действия в отношении малолетнего лица.
В суде прокурором доказано, что мужчина в декабре 2018 года воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего лица, совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы, которые посягали на охраняемые законом права человека, его нормальное психологическое и физическое развитие.
Приговором Ровенского районного суда от 6 апреля лицо признано виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и дополнительное наказание - запрет на 3 года заниматься какой - либо деятельностью связанной с уходом, содержанием и воспитанием несовершеннолетних.
"В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, однако до его вступления в законную силу обвиняемый находится под стражей", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 10-летней дочери его сожительницы.