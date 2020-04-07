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На Рівненщині засудили чоловіка за розбещення 13-річної падчерки

На Рівненщині засудили чоловіка за розбещення 13-річної падчерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Рівненщині до 7 років ув’язнення засудили чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно своєї 13-річної падчерки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"Протягом наступних 7 років 54-річний житель Рівненського району проведе у в’язниці за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене членом сім’ї", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що прокурорами Рівненської місцевої прокуратури забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно обвинуваченого, який за місцем проживання вчинив умисні розпусні дії відносно малолітньої особи.

У суді прокурором доведено, що чоловік у грудні 2018 року скориставшись безпорадним станом малолітньої особи, вчинив розпусні дії щодо своєї 13-річної падчерки, які посягали на охоронювані законом права особи, її нормальний психологічний та фізичний розвиток.

Вироком Рівненського районного суду від 6 квітня особу визнано винною за ч. 2 ст. 156 КК України та призначено основне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років та додаткове покарання – заборону на 3 роки займатися будь – якою діяльністю пов’язаною із доглядом, утриманням та вихованням неповнолітніх осіб.

"На даний час вирок суду законної сили не набрав, проте до його вступу в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні 10-річної доньки його співмешканки.

Українські Національні Новини

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