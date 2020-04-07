На Рівненщині засудили чоловіка за розбещення 13-річної падчерки

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Рівненщині до 7 років ув’язнення засудили чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно своєї 13-річної падчерки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.