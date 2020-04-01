На Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні малолітньої падчірки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні 10-річної доньки його співмешканки. Чоловік зізнався, що ґвалтував дитину впродовж трьох років. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції в Сумській області.
"Подія сталася в одному з райцентрів області. До місцевого підрозділу поліції звернулась мати 10-річної дівчинки з заявою про те, що її співмешканець вчинив розпусні дії стосовно її доньки. Працівники поліції розшукали 25-річного чоловіка, затримали його в порядку ст. 208 КПК України та допитали. Затриманий зізнався у скоєному, визнавши і той факт, що примушував дитину до статевих зносин впродовж останніх трьох років", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідчі кваліфікували його дії за ч.4 ст. 152 КК України, як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, та вже оголосили йому про підозру у скоєнні злочину.
"Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Запоріжжі засудили чоловіка за зґвалтування малолітньої.