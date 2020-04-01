В Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в насиловании малолетней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в насиловании 10-летней дочери его сожительницы. Мужчина признался, что насиловал ребенка в течение трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Сумской области.
"Событие произошло в одном из райцентров области. В местное подразделение полиции обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери. Работники полиции разыскали 25-летнего мужчину и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украина и допросили. Задержанный признался в содеянном, признав тот факт, что заставлял ребенка к половому сношению в течение последних трех лет", - говорится в сообщении.
Указано, что следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины, как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и уже объявили ему о подозрении в совершении преступления.
"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в отделе коммуникации.
Напомним, в Запорожье осудили мужчину за изнасилование малолетней.