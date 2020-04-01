В Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в насиловании малолетней падчерицы

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в насиловании 10-летней дочери его сожительницы. Мужчина признался, что насиловал ребенка в течение трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Сумской области.