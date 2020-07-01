В Ровенской области зафиксировано еще 40 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Ровенской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19, всего в области 3877 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 1 июля в Ровенской области подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Так, новые случаи заражением коронавируса SARS-CoV-2 обнаружены в:
• 25 жителей из города Ровно;
• 2 из города Дубно;
• 5 из Ровенского района (по одному из пгт Оржив, пгт Квасилов, села Заставье, села Грабов, села Заря)
• 8 из Рокитновского района (пгт Рокитное - 1, пгт Томашгород - 2, села Масевичи, села Вежица, села Дроздынь, села Старое Село, села Остки).
Глава ОГА сообщил, возраст больных от 6 до 78 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3877 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнения вызваны COVID-19, 70 случаев - летальные", - отметил Коваль.
Коваль отметил, что преодолели болезнь 1870 жителей области. Выздоровели 64 человека с Гощанского, Дубенского, Острожского, Ровенского районов и города Ровно.
Напомним, в правительстве доложили о распределении 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.