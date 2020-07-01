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На Рівненщині зафіксовано ще 40 випадків COVID-19

На Рівненщині зафіксовано ще 40 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. На Рівненщині підтверджено 40 нових випадків COVID-19, загалом в області 3877 випадків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“Станом на вечір 1 липня на Рівненщині підтверджено 40 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.

Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:
• 25 мешканців з міста Рівне;
• 2 з міста Дубно;
• 5 з Рівненського району (по одному з смт Оржів, смт Квасилів, села Застав’я, села Грабів, села Зоря);
• 8 з Рокитнівського району (смт Рокитне — 1, смт Томашгород — 2, села Масевичі, села Вежиця, села Дроздинь, села Старе Село, села Остки).

Голова ОДА повідомив, вік хворих від 6 до 78 років.

“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3877 випадків захворювання на коронавірус. Через ускладнення викликані COVID-19, 70 випадків — летальні”, — зазначив Коваль.

Коваль наголосив, що подолали хворобу 1870 жителів області. Одужало 64 особи із Гощанського, Дубенського, Острозького, Рівненського районів та міста Рівне.

Нагадаємо, в уряді доповіли про розподіл 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.

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