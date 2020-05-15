В Ровенской области зафиксировано еще 22 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Ровенской области подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, всего - уже 1104. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
"По состоянию на вечер 15 мая в Ровенской области подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Так, новые случаи COVID-19 обнаружены в:
- 8 жителей из Ровенского района (2 - села Белая Криница и по одному в селах Верховск, Карпиловка, Александрия, Шпанов, Городище, Великий Алексин);
- 5 из города Ровно;
- 7 из Острожского района (1 - города Острог, 2 - села Мощаниця, 4 - села Милятин);
- 2 из города Сарны.
Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 6 до 92 лет.
"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 1104 случая заболевания COVID-19. Из них - 233 медработники и 82 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 24 человека", - отметил Коваль.
По его словам, преодолели COVID-19 - 340 человек. Сегодня выписаны еще 35 больных.
"В Ровенской области в селах Заря и Рокитне из-за высокого количества больных коронавирусом на выездах и въездах населенных пунктов до сих пор стоят блок-посты", - добавил он.
Напомним, во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека.