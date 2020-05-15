На Рівненщині зафіксовано ще 22 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Рівненщині підтверджено 22 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом — уже 1104. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 15 травня на Рівненщині підтверджено 22 нових випадки захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
Так, нові випадки COVID-19 виявлені у:
— 8 мешканців з Рівненського району (2 — села Біла Криниця та по одному в селах Верхівськ, Карпилівка, Олександрія, Шпанів, Городище, Великий Олексин);
— 5 з місто Рівне;
— 7 з Острозького району (1 — міста Острог, 2 — села Мощаниця, 4 — села Милятин);
— 2 з міста Сарни.
Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 6 до 92 років.
"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1104 випадки захворювання на COVID-19. З них — 233 медпрацівники і 82 дитини. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 24 людини", - зазначив Коваль.
За його словами, подолали COVID-19 — 340 людей. Сьогодні одужало ще 35 хворих.
"На Рівненщині у селах Зоря та Рокитне через високу кількість хворих на коронавірус на виїздах та в’їздах населених пунктів досі стоять блок-пости", - додав він.
Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу померло ще двоє людей.