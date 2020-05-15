На Львівщині від коронавірусу померло ще двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 травня. УНН. На Львівщині внаслідок коронавірусу померло двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"В лікарні помер чоловік 1955 року народження. Діагноз: COVID-19. Двобічна вірусно-бактеріальна пневмонія. Цироз печінки аліментарного генезу. На ШВЛ не перебував.
Також в інфекційній померла пацієнтка 1939 року народження. Перебувала з п’ятого травня на лікуванні. Підтверджена від сьогодні. Супутні - хронічна серцева недостатність. Хвороба Паркінсона", - повідомили у ЛОДА.
Загалом на Львівщині 26 людей померли через COVID-19.
Нагадаємо, окупаційна влада на території Донецької та Луганської області визнала збільшення кількості інфікованих протягом тижня.