На Львівщині від коронавірусу померло ще двоє людей

"В лікарні помер чоловік 1955 року народження. Діагноз: COVID-19. Двобічна вірусно-бактеріальна пневмонія. Цироз печінки аліментарного генезу. На ШВЛ не перебував.

Також в інфекційній померла пацієнтка 1939 року народження. Перебувала з п’ятого травня на лікуванні. Підтверджена від сьогодні. Супутні - хронічна серцева недостатність. Хвороба Паркінсона", - повідомили у ЛОДА.

Загалом на Львівщині 26 людей померли через COVID-19.

Нагадаємо, окупаційна влада на території Донецької та Луганської області визнала збільшення кількості інфікованих протягом тижня.