Во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львовской области в результате коронавируса умерли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"В больнице умер мужчина 1955 года рождения. Диагноз: COVID-19. Двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Цирроз печени алиментарного генеза. На ИВЛ не находился.
Также в инфекционной умерла пациентка 1939 года рождения. Находилась с пятого мая на лечении. Подтверждена с сегодняшнего дня. Сопутствующие - хроническая сердечная недостаточность. Болезнь Паркинсона", - сообщили в ЛОГА.
В целом Во Львовской области 26 человек погибли из-за COVID-19.
Напомним, оккупационная власть на территории Донецкой и Луганской области признала увеличение количества инфицированных в течение недели.