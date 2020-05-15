Коронавірус в ОРДЛО: кількість інфікованих на Луганщині збільшилась на 90%, а на Донеччині - на 25%

“За наявними ознаками, найбільш складна ситуація з епідемією залишається на ТОТ ЛО. У період з 5 по 14 травня кількість інфікованих „офіційно“ збільшилась на 90%. Водночас характер оприлюднення „офіційних даних“ свідчить про наявність маніпуляцій і браку тестів. Відомості подаються нерівномірно і з перервами на кілька днів”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що незважаючи на заяви підконтрольної Росії окупаційної адміністрації про контроль над поширенням захворювання, Луганську міську дитячу лікарню № 1 реорганізовують під заклад для прийому осіб, які контактували з хворими на коронавірус, інфекційне відділення лікарні № 15 (смт Ювілейне, м. Луганськ) вже заповнене хворими на 100%. За наявною інформацією, станом на 12 травня у місті Довжанськ помер лікар, хворий на коронавірус, однак окупаційна адміністрація цей випадок приховує.

Також зазначається, що на тлі часткових послаблень карантину, які здійснюються з пропагандистською метою, зберігається режим суворої ізоляції для мешканців міст Алчевськ, Перевальськ, Первомайськ та Довжанськ. До переліку населених пунктів з суворою самоізоляцією додано селище Сентяківка (колиш. Фрунзе, Слов’яносербський район). При цьому 13 травня у м. Алчевськ відбувся мітинг підприємців, які вимагають скасування жорсткого карантину, адже повністю втратили заробіток.

“На ТОТ ДО протягом тижня кількість визнаних фактів захворювання збільшилась на 25%. Найбільша кількість нових випадків захворювання була зафіксована 9 травня — 24, ще 15 нових хворих визнали 12 травня. Водночас тенденція до приховування летальних випадків на ТОТ ДО продовжується”, — повідомили у відомстві.

За наявною інформацією, 7 травня зафіксовано сплеск захворювання на COVID-19 серед медичного персоналу лікарні у місті Докучаєвськ. 8 травня одна з медичних сестер гінекологічного відділення померла, однак у її діагнозі зроблено запис “двостороння пневмонія” без згадки про коронавірус.

Лікарню переведено на обмежений режим роботи, працівникам і пацієнтам суворо заборонено повідомляти будь-які дані, 8 травня у них тимчасово вилучались телефони для недопущення поширення відомостей про реальний стан.

Раніше УНН писав, що протягом квітня на тимчасово окупованих територіях спостерігається неспроможність російських окупаційних адміністрацій ефективно протидіяти епідемії COVID-19.