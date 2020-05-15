Коронавирус в ОРДЛО: количество инфицированных в Луганской области увеличилась на 90%, а в Донецкой области - на 25%

“По имеющимся признакам, наиболее сложная ситуация с эпидемией остается на ВОТ ЛО. В период с 5 по 14 мая количество инфицированных „официально“ увеличилось на 90%. В то же время характер обнародования „официальных данных“ свидетельствует о наличии манипуляций и нехватки тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на заявления подконтрольной России оккупационной администрации о контроле над распространением заболевания, Луганскую городскую детскую больницу № 1 реорганизуют под заведение для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом, инфекционное отделение больницы № 15 (пгт Юбилейное, г. Луганськ) уже заполнено больными на 100%. По имеющейся информации, по состоянию на 12 мая в городе Довжанск умер врач, больной коронавирусом, однако оккупационная администрация этом случае скрывает.

Также отмечается, что на фоне частичных послаблений карантина, которые осуществляются в пропагандистских целях, сохраняется режим строгой изоляции для жителей городов Алчевск, Перевальск, Первомайск и Довжанск. В перечень населенных пунктов с суровой самоизоляцией добавлен поселок Сентяковка (бывш. Фрунзе, Славяносербский район). При этом 13 мая в г. Алчевск состоялся митинг предпринимателей, которые требуют отмены жесткого карантина, ведь полностью потеряли заработок.

“На ВОТ ДО в течение недели количество признанных фактов заболевания увеличилась на 25%. Наибольшее количество новых случаев заболевания была зафиксировано 9 мая — 24, еще 15 новых больных признали 12 мая. В то же время тенденция к сокрытию летальных случаев на ТОТ ДО продолжается”, — сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации 7 мая зафиксировано всплеск заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в городе Докучаевск. 8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись “двусторонняя пневмония” без упоминания о коронавирусе.

Больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии.

Ранее УНН писал, что в течение апреля на временно оккупированных территориях наблюдается несостоятельность российских оккупационных администраций эффективно противодействовать эпидемии COVID-19.