На Ровенщине обнаружили 28 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на вечер четверга в Ровенской подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 2 июля на Ровенщине подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль.
Глава ОГА сообщил, что возраст больных от 6 до 78 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3950 случаев заболевания коронавирусом”, — написал он.
Он добавил, что из-за осложнений вызваных COVID-19 в области уже 75 летальных случаев. За 2 июля умерло еще три человека. “Это 65-летняя жительница Березного и 2 ровенчан — 83 и 88 лет”, — написал Коваль.
“Преодолели болезнь 1928 жителей области. Выздоровели еще 53 человека с Гощанского, Костопольского, Радивиловского районов и города Ровно. На проверке в лабораториях области находится 340 образцов”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.