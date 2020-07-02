На Рівненщині виявили 28 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на вечір четверга на Рівненщині підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 2 липня на Рівненщині підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.
Очільник ОДА повідомив, що вік хворих від 6 до 78 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3950 випадків захворювання на коронавірус”, — написав він.
Він додав, що через ускладнення викликані COVID-19 в області уже 75 летальних випадків. За 2 липня померло ще троє людей. “Це 65-річна жителька Березного та 2 рівнян — 83 і 88 років”, — написав Коваль.
“Подолали хворобу 1928 жителів області. Одужало ще 53 людини із Гощанського, Костопільського, Радивилівського районів та міста Рівне. На перевірці в лабораторіях області знаходиться 340 зразків”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.