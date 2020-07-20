В Ровенской области разоблачили подпольный цех по производству древесного угля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Ровенской области на земельном участке обнаружили и изъяли 15 бочек, которые использовали для выжигания древесного угля без разрешительных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Под процессуальным руководством Сарненской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту загрязнения атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 241 УК Украины). Так, 17 июля 2020 года в ходе санкционированного осмотра земельного участка на территории Березновского района обнаружено 15 бочек, предназначенных для выжигания древесного угля. Все были загружены сырьем и работали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участок, на котором расположены бочки, имел площадь 5,7 га и был предназначен для ведения личного сельского хозяйства.
"При осмотре также установлено, что физическое лицо-предприниматель, который осуществлял хозяйственную деятельность на этом участке, не имеет права пользования им, как нет и соответствующих разрешительных документов. В ходе проведенных следственных действий правоохранителями изъято 15 металлических бочек, которые функционировали, а также более 15 тонн незаконно изготовленной продукции", - указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные, розыскные, действия.
Напомним, в Винницкой области разоблачили должностных лиц госпредприятия на сделках с вырубкой леса.