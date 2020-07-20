На Рівненщині викрили підпільний цех із виробництва деревного вугілля

“За процесуального керівництва Сарненської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом забруднення атмосферного повітря (ч. 1 ст. 241 КК України). Так, 17 липня 2020 в ході санкціонованого огляду земельної ділянки на території Березнівського району виявлено 15 бочок, призначених для випалювання деревного вугілля. Усі були завантажені сировиною та працювали”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділянка, на якій розташовані бочки, мала площу 5,7 га і була призначена для ведення особистого селянського господарства.

“Під час огляду також встановлено, що фізична особа-підприємець, який здійснював господарську діяльність на цій ділянці, не має права користування нею, як не має і відповідних дозвільних документів. В ході проведених слідчих дій правоохоронцями вилучено 15 металевих бочок, які функціонували, а також понад 15 тонн незаконно виготовленої продукції”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі, розшукові, дії.

Нагадаємо, на Вінниччині викрили посадовців держпідприємства на оборудках з порубкою лісу.