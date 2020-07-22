На Ровенщине от COVID-19 выздоровели 4 тыс. человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 53637 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103308 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108240 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135957 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111451 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132690 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102326 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104563 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102095 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Ровенщине от COVID-19 выздоровели 4 тыс. человек

На Ровенщине от COVID-19 выздоровели 4 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 15410 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на вечер понедельника на Ровенщине зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5232 случая заболевания коронавирусной болезнью”, написал глава ОГА.

Он добавил, что в области 91 летальный случай, вызванный COVID-19. За минувшие сутки умерла 86-летняя жительница Ромейки Владимирецкого района, добавил Коваль.

“Преодолевшие болезнь 4017 человек. Выздоровели 164 жители области с Гощанского, Дубенского, Здолбуновского, Ровенского, Радивиловского, Сарненского районов и города Ровно”, — написал он, и добавил, что в работе лабораторий области остается 396 образцов.

“За сутки сделано 640 ПЦР-исследований и 3002 — ИФА”, резюмировал председатель облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60166 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1518 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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