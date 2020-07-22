На Ровенщине от COVID-19 выздоровели 4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на вечер понедельника на Ровенщине зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5232 случая заболевания коронавирусной болезнью”, написал глава ОГА.
Он добавил, что в области 91 летальный случай, вызванный COVID-19. За минувшие сутки умерла 86-летняя жительница Ромейки Владимирецкого района, добавил Коваль.
“Преодолевшие болезнь 4017 человек. Выздоровели 164 жители области с Гощанского, Дубенского, Здолбуновского, Ровенского, Радивиловского, Сарненского районов и города Ровно”, — написал он, и добавил, что в работе лабораторий области остается 396 образцов.
“За сутки сделано 640 ПЦР-исследований и 3002 — ИФА”, резюмировал председатель облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60166 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.