На Рівненщині від COVID-19 одужало 4 тисячі людей

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5232 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", написав очільник ОДА.

Він додав, що в області 91 летальний випадок, спричинений COVID-19. За минулу добу померла 86-річна жителька с.Ромейки Володимирецького району, додав Коваль.

"Подолали хворобу 4017 людей. Одужало 164 мешканці області із Гощанського, Дубенського, Здолбунівського, Рівненського, Радивилівського, Сарненського районів та міста Рівне", - написав він, та додав, що в роботі лабораторій області залишається 396 зразків. "За добу зроблено 640 ПЛР-досліджень та 3002 - ІФА", резюмував голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 166 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 518 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.