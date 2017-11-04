В Ровенской области в аварии погибли мать с ребенком, еще трое в больнице
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Серьезная автоавария произошла накануне на автодороге Березно-Балашовка, где около 20 часов автомобиль Mercedes-Benz E210 слетел в кювет. В результате два человека погибли, еще трое в больнице, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
Следователи на месте происшествия установили, что 30-летний водитель автомобиля на иностранной регистрации не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.
В результате ДТП 29-летняя жена водителя погибла от полученных травм на месте. Их 4-летний сын умер в реанимационном отделении райбольницы.
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В автомобиле находились еще двое детей супругов: 5-летнего и полуторагодовалого мальчиков с тяжелыми травмами головы госпитализировали в реанимацию. 19-летняя сестра умершей госпитализирована в хирургическое отделение Березновской центральной районной больницы с переломом грудного отдела позвоночника и многочисленными травмами.
Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказался. По предварительной информации, он был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате наезда маршрутки в Киеве погибли супруги.