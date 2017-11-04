В Ровенской области в аварии погибли мать с ребенком, еще трое в больнице

Следователи на месте происшествия установили, что 30-летний водитель автомобиля на иностранной регистрации не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

В результате ДТП 29-летняя жена водителя погибла от полученных травм на месте. Их 4-летний сын умер в реанимационном отделении райбольницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ДТП во Львовской области погибли два человека

В автомобиле находились еще двое детей супругов: 5-летнего и полуторагодовалого мальчиков с тяжелыми травмами головы госпитализировали в реанимацию. 19-летняя сестра умершей госпитализирована в хирургическое отделение Березновской центральной районной больницы с переломом грудного отдела позвоночника и многочисленными травмами.

Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказался. По предварительной информации, он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате наезда маршрутки в Киеве погибли супруги.