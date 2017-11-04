На Рівненщині в аварії загинули мати з дитиною, ще троє у лікарні

Слідчі на місці пригоди встановили, що 30-річний водій автомобіля на іноземній реєстрації не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП 29-річна дружина водія загинула від отриманих травм на місці. Їхній 4-річний син помер у реанімаційному відділенні райлікарні.

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В автомобілі перебували ще двоє дітей подружжя: 5-річного та півторарічного хлопчиків з тяжкими травмами голови госпіталізували у реанімацію. 19-річна сестра померлої госпіталізована в хірургічне відділення Березнівської центральної районної лікарні з переломом грудного відділу хребта та численними травмами.

Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився. За попередньою інформацією, він був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.