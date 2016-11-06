В Ровенской области пиротехники ГосЧС обезвредили артснаряд времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГосЧС в Ровенской области обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76-мм времен Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
Данный боеприпас был обнаружен 5 ноября во время проведения земляных работ в селе Шпаков Ровенского района на улице Набережной.
Увидев подозрительный предмет, местные жители вызвали на место происшествия правоохранителей и спасателей. Саперы Службы спасения "101" обследовали территорию вокруг места находки снаряда, однако других взрывоопасных предметов не обнаружили.
Снаряд обезвредили 5 ноября в 14:30.
Как сообщал УНН, тридцать снарядов времен прошлых войн нашли в частном дворе в Запорожье.