На Рівненщині піротехніки ДСНС знешкодили артснаряд часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Рівненській області знешкодили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Даний боєприпас було виявлено 5 листопада під час проведення земляних робіт в селі Шпаків Рівненського району на вулиці Набережній.
Побачивши підозрілий предмет, місцеві мешканці викликали на місце події правоохоронців та рятувальників. Сапери Служби порятунку "101" обстежили територію навколо місця знахідки снаряду, проте інших вибухонебезпечних предметів не виявили.
Снаряд було знешкоджено 5 листопада о 14.30.
Як повідомляв УНН, тридцять снарядів часів минулих війн знайшли на приватному подвір'ї у Запоріжжі.