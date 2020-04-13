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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Ровенской области подозрения на коронавирус имеют еще 20 человек - ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Ровенской области на проверке находится 20 проб на COVID-19. Об этом в Facebook заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"Сейчас в Ровенском областном лабораторном центре на проверке 20 проб на коронавирус", - написал Коваль.

По его словам, по состоянию на утро 13 апреля, в Ровенской области новых случаев на COVID-19 не зафиксировано.

"Сейчас в Ровенской области - 125 случаев заболевания коронавирусом", - отметил Коваль.

Глава ОГА сообщает, что из них:
▪️ 44 больных на госпитализации (3 кислородозависимых в реанимации и 1 на ИВЛ),
▪️ 67 человек лечатся дома,
▪️ 7 случаев летальных и такое же количество людей, которые выздоровели.

"Среди тех, кто лечится дома - глава Сарненской РГА Александр Кохан. Он имеет легкий ход болезни. У 7 сотрудников Сарненской РГА, которые имели постоянный контакт с ним, взяли материалы на ПЦР-тестирование", - написал Коваль.

Также он добавил, что все эти работники находятся на самоизоляции.

Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 13 апреля, зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 - летальные.

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