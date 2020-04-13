На Рівненщині підозри на коронавірус мають ще 20 осіб - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Рівненщині на перевірці перебуває 20 проб на COVID-19. Про це у Facebook заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"Наразі в Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 20 проб на коронавірус", - написав Коваль.
За його словами, станом на ранок 13 квітня, на Рівненщині нових випадків на COVID-19 не зафіксовано.
"Наразі в Рівненській області - 125 випадків захворювання на коронавірус", - зазначив Коваль.
Голова ОДА повідомляє, що з них:
▪️ 44 хворих на госпіталізації (3 киснезалежних в реанімації та 1 на ШВЛ),
▪️ 67 осіб лікуються вдома,
▪️ 7 випадків летальних і така ж кількість людей одужали.
"Серед тих, хто лікується вдома - голова Сарненської РДА Олександр Кохан. Він має легкий перебіг хвороби. У 7 співробітників Сарненської РДА, які мали постійний контакт з ним, взяли матеріали на ПЛР-тестування", - написав Коваль.
Також він додав, що всі ці працівники перебувають на самоізоляції.
Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 13 квітня, зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 - летальні.