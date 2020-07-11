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В Ровенской области во время демонтажа громоотвода погиб рабочий

В Ровенской области во время демонтажа громоотвода погиб рабочий

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Ровенской области открыто уголовное производство по факту гибели 39-летнего рабочего во время демонтажа громоотвода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

“Трагический случай произошел вчера, 10 июля, около 15 часов на территории общества с ограниченной ответственностью, расположенного на улице Барона Штейнгеля села Городок”, — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 39-летний житель села Караевичи вместе с другими работниками с помощью экскаватора демонтировали громоотвод.

“Водитель машины огородил рабочую территорию и приказал всем работникам покинуть ее. Однако, 39-летний мужчина внезапно зашел на территорию в то время, когда металлическая конструкция начала падать. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью”, — добавляется в сообщении.

По данному факту следователи Ровенского районного отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека). Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, Мариупольская местная прокуратура выясняет обстоятельства гибели и травмирования работников на металлургическом комбинате “Азовсталь”.

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