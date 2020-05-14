На "Азовсталі" загинув робітник, ще один - травмувався: прокуратура з'ясовує обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Маріупольська місцева прокуратура з’ясовує обставини загибелі та травмування працівників на металургійному комбінаті “Азовсталь”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 2 розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі майстра та тяжкого травмування вогнетривника металургійного комбінату „Азовсталь“ у Маріуполі”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 13 травня 2020 року, близько 7:00, на території конверторного цеху вказаного підприємства під час виконання робіт з футеровки конвектора стався обрив тросу люльки підйомника, у якій перебувало двоє робітників. Внаслідок падіння з 11-метрової висоти вогнетривник отримав відкритий перелом стегна зі зміщенням, закриті переломи ребер і променевої кістки та наразі перебуває у лікарні, а 46-річний майстер помер на місці.
“Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України. Досудове розслідування триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на металургійному комбінаті у Маріуполі на Донеччині загинула машиністка, з цього приводу розпочато кримінальне провадження.