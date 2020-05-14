На "Азовсталі" загинув робітник, ще один - травмувався: прокуратура з'ясовує обставини

“За процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 2 розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі майстра та тяжкого травмування вогнетривника металургійного комбінату „Азовсталь“ у Маріуполі”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 13 травня 2020 року, близько 7:00, на території конверторного цеху вказаного підприємства під час виконання робіт з футеровки конвектора стався обрив тросу люльки підйомника, у якій перебувало двоє робітників. Внаслідок падіння з 11-метрової висоти вогнетривник отримав відкритий перелом стегна зі зміщенням, закриті переломи ребер і променевої кістки та наразі перебуває у лікарні, а 46-річний майстер помер на місці.

“Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України. Досудове розслідування триває”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на металургійному комбінаті у Маріуполі на Донеччині загинула машиністка, з цього приводу розпочато кримінальне провадження.