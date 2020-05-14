На "Азовстали" погиб рабочий, еще один - травмирован: прокуратура выясняет обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Мариупольская местная прокуратура выясняет обстоятельства гибели и травмирования работников на металлургическом комбинате "Азовсталь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 2 начато уголовное производство по факту гибели мастера и тяжелой травмы огнеупорщика металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Установлено, что 13 мая 2020 года, около 7:00, на территории конверторного цеха указанного предприятия при выполнении работ по футеровке конвектора произошел обрыв троса трубки подъемника, в которой находились двое рабочих. В результате падения с 11-метровой высоты огнеупорщик получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, на металлургическом комбинате в Мариуполе Донецкой погибла машинистка, по этому поводу начато уголовное производство.