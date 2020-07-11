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На Рівненщині під час демонтування громовідводу загинув робітник

На Рівненщині під час демонтування громовідводу загинув робітник

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. На Рівненщині відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі 39-річного робітника під час демонтування громовідводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

“Трагічний випадок стався вчора, 10 липня, близько 15 години на території товариства з обмеженою відповідальністю, що розташоване на вулиці Барона Штейнгеля села Городок”, — сказано у повідомленні.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 39-річний житель села Караєвичі разом із іншими працівниками за допомогою екскаватора демонтовували громовідвід.

“Керманич машини обгородив робочу територію і наказав усім працівникам залишити її. Однак, 39-річний чоловік раптово зайшов на територію в той час, коли металева конструкція почала падати. Чоловік отримав травми, несумісні з життям”, — додається у повідомленні.

За цим фактом слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини). Поліцейські встановлюють усі обставини трагічного інциденту.

Нагадаємо, Маріупольська місцева прокуратура з’ясовує обставини загибелі та травмування працівників на металургійному комбінаті “Азовсталь”.

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