В Ровенской области неизвестные обокрали судью

Судья заявил, что из его автомобиля "Mercedes Benz", который был припаркован во дворе здания суда, украдено барсетку. По словам потерпевшего в барсетке были документы, банковские карты, а также учетные карточки о прохождении тестирования судьи.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 185 (кража). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Как сообщал УНН, в Грузии у мэра города Рустави похитили трактор и вино.

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