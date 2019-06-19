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На Рівненщині невідомі обікрали суддю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Здолбунові Рівненської області невідомі обікрали суддю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Рівненщині невідомі обікрали суддю

Суддя заявив, що з його автомобіля "Mercedes Benz", що був припаркований у дворі будівлі суду, вкрадено барсетку. За словами потерпілого у барсетці були документи, банківські картки, а також облікові картки про проходження тестування судді.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 (крадіжка). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні особи.

Як повідомляв УНН, у Грузії у мера міста Руставі викрали трактор та вино

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