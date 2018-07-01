В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 21328 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102148 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117573 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181517 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156810 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143028 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130672 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 192096 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Киев  •  УНН

 • 11457 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Сарнах (Ровенская область) на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

Как сообщили правоохранители, о дорожно-транспортном происшествии на улице Белгородская в полицию сообщили очевидцы происшествия в 17:00, 30 июня.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "BMW", 31-летний местный житель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в реанимацию с тяжелыми переломами тимьяневой кости и ноги, политравмой и многочисленными ссадинами тела. За жизнь ребенка борются врачи", - рассказали в полиции.

В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки опьянения, что и подтвердило освидетельствование с помощью Драгера - 0,57 промилле.

По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к травмированию лица в полиции начали досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя иномарки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вблизи с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.

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