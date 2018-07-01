На Рівненщині п’яний водій збив дитину на пішохідному переході

Як повідомили правоохоронці, про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Бєлгородська до поліції повідомили очевидці події о 17 :00, 30 червня.

“Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля „BMW“, 31-річний місцевий житель здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Потерпілу доставили у реанімацію із тяжкими переломами тім’яневої кістки і ноги, політравмою та численними саднами тіла. За життя дитини борються лікарі”, — розповіли у поліції.

У ході спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки сп’яніння, що і підтвердило освідчення за допомогою Драгера — 0,57 проміле.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування особи у поліції розпочали досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Водія іномарки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, поблизу с. Сальник, на автодорозі Житомир — Могилів-Подільський, зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули, троє людей травмувалися, серед них одна дитина.