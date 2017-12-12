В Ровенской области информатора террористов "ДНР" приговорили к 5 годам заключения

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 4608 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100187 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102231 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102556 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116812 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103467 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105905 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112729 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117240 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123060 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В Ровенской области информатора террористов "ДНР" приговорили к 5 годам заключения

В Ровенской области информатора террористов "ДНР" приговорили к 5 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 15173 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 12 декабря. УНН. 46-летнего жителя Донецкой области Ровенский городской суд приговорил к 5 годам тюрьмы за содействие террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.

По данным ведомства, государственным обвинителем доказано, что в течение двух месяцев 2017 года человек собирал и передавал боевикам детализированные данные о местах дислокации, перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

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Информатора СБУ задержала в июне 2017 года по месту жительства в Донецкой области.

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Ровенский городской суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

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