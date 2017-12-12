В Ровенской области информатора террористов "ДНР" приговорили к 5 годам заключения
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 декабря. УНН. 46-летнего жителя Донецкой области Ровенский городской суд приговорил к 5 годам тюрьмы за содействие террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.
По данным ведомства, государственным обвинителем доказано, что в течение двух месяцев 2017 года человек собирал и передавал боевикам детализированные данные о местах дислокации, перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.
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Информатора СБУ задержала в июне 2017 года по месту жительства в Донецкой области.
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Ровенский городской суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).