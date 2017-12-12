На Рівненщині інформатора терористів "ДНР" засудили до 5 років ув'язнення
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. 46-річного жителя Донецької області Рівненський міський суд засудив до 5 років ув’язнення за сприяння терористам "ДНР". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.
За даними відомства, державним обвинувачем доведено, що упродовж двох місяців 2017 року чоловік збирав і передавав бойовикам деталізовані дані про місця дислокації, переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України.
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Інформатора СБУ затримала в червні 2017 року за місцем проживання у Донецькій області.
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Рівненський міський суду визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).