В Ровенской области мужчину подозревают в завладении золота коммунального предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Костопольчанину сообщено о подозрении в присвоении 336 граммов золота 900 пробы стоимостью более 320 тыс. грн коммунального предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"По согласованию с прокурором Костопольского отдела Здолбуновской местной прокуратуры, следователем полиции 45-летнему костопольчанину сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенное в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)" , - говорится в сообщении.
Как установлено досудебным расследованием, работник одного из коммунальных предприятий города Костополь, будучи материально ответственным лицом, которому вверено хранение драгоценных металлов, присвоил 336 граммов золота 900 пробы стоимостью более 320 тыс. грн, которое хранил с 2012 года.
"В последний раз золото видели на предприятии во время очередной инвентаризации материальных ценностей в конце 2018 года, а обнаружили недостачу во время внеочередной инвентаризации в связи с увольнением ответственного работника", - отмечается в сообщении.
Напомним, врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен.