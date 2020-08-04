Лікар та підрядник підуть під суд через привласнення понад пів мільйона гривень

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Екскерівника лікарні та директора підрядної організації судитимуть за заволодіння понад 500 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.

"У липні 2017 року під час проведення ремонтних робіт з електропостачання пологового та хірургічного відділення центральної районної лікарні керівник медзакладу та директор підрядної організації придбали необхідне обладнання за значно завищеною вартістю, а також внесли завідомо неправдиві відомості до акту виконаних робіт, включивши виплати працівникам, які фактично роботи не виконували", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посереднику були надлишково сплачені понад 440 тис. грн. Крім того, підрядник привласнив понад 80 тис. грн за рахунок виплат ремонтникам.

У прокуратурі додали, що обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря одного з районних територіальних медичних об’єднань Луганської області та директора приватного підприємства направлено до суду. Їх звинувачують у заволодінні чужим майном у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб за ч. 3, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.366 КК України.

Як повідомляв УНН, у селі на Хмельниччині "відмили" понад 250 тис. гривень на ремонті будинку культури.

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