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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33780 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101920 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 106809 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110788 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 131574 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102110 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен

Врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-руководителя больницы и директора подрядной организации будут судить за присвоение более 500 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

"В июле 2017 года во время проведения ремонтных работ по электроснабжению родильного и хирургического отделений центральной районной больницы руководитель медучреждения и директор подрядной организации приобрели необходимое оборудование по значительно завышенной стоимости, а также внесли заведомо ложные сведения в акт выполненных работ, включив выплаты работникам, которые фактически работы не выполняли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посреднику были излишне уплачены более 440 тыс. грн. Кроме того, подрядчик присвоил более 80 тыс. грн за счет выплат ремонтникам.

В прокуратуре добавили, что обвинительный акт в отношении бывшего главного врача одного из районных территориальных медицинских объединений Луганской области и директора частного предприятия направлен в суд. Их обвиняют в завладении чужим имуществом в крупном размере по предварительному сговору группой лиц по ч. 3, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Как сообщал УНН, в селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры.

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