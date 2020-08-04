Врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-руководителя больницы и директора подрядной организации будут судить за присвоение более 500 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"В июле 2017 года во время проведения ремонтных работ по электроснабжению родильного и хирургического отделений центральной районной больницы руководитель медучреждения и директор подрядной организации приобрели необходимое оборудование по значительно завышенной стоимости, а также внесли заведомо ложные сведения в акт выполненных работ, включив выплаты работникам, которые фактически работы не выполняли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посреднику были излишне уплачены более 440 тыс. грн. Кроме того, подрядчик присвоил более 80 тыс. грн за счет выплат ремонтникам.
В прокуратуре добавили, что обвинительный акт в отношении бывшего главного врача одного из районных территориальных медицинских объединений Луганской области и директора частного предприятия направлен в суд. Их обвиняют в завладении чужим имуществом в крупном размере по предварительному сговору группой лиц по ч. 3, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Как сообщал УНН, в селе Хмельницкой области "отмыли" более 250 тыс. гривен на ремонте дома культуры.