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На Рівненщині чоловіка підозрюють у заволодінні золота комунального підприємства

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Костопільчанину повідомлено про підозру у привласненні 336 грамів золота 900 проби вартістю понад 320 тис. грн комунального підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"За погодженням з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури, слідчим поліції 45-річному костопільчанину повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)",- йдеться в повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, працівник одного з комунальних підприємств міста Костополя, будучи матеріально відповідальною особою, якій ввірено зберігання дорогоцінних металів, привласнив 336 грамів золота 900 проби вартістю понад 320 тис. грн, яке зберігав з 2012 року.

"Востаннє золото бачили на підприємстві під час чергової інвентаризації матеріальних цінностей наприкінці 2018 року, а виявили нестачу під час позачергової інвентаризації у зв’язку зі звільненням відповідального працівника", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, лікар та підрядник підуть під суд через привласнення понад пів мільйона гривень.

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