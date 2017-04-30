В Ровенской области мужчина зарезал свою сожительницу
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Мужчина зарезал свою сожительницу в Ровенской области. О смерти 28-летней жительницы райцентра Здолбунов в полицию сообщила фельдшер. Как сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате ранения ножом груди с повреждением сердца.
Как сообщили в пресс-службе, следователи установили, что на протяжении последних трех лет погибшая проживала с 37-летним жителем Здолбунова.
"Они часто употребляли спиртные напитки и конфликтовали. Известно, что человек с 2014 года находится на испытательном сроке за нанесение сожительнице тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что во время очередного застолья между сожителями возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры муж схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь, а затем вымыл следы крови и вызвал скорую помощь.
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Полицейские задержали злоумышленника. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.