На Рівненщині чоловік зарізав свою співмешканку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чоловік зарізав свою співмешканку на Рівненщині. Про смерть 28-річної жительки райцентру Здолбунів до поліції повідомила фельдшер. Як повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, судово-медична експертиза показала, що смерть настала внаслідок поранення ножем грудей з ушкодженням серця.
Як повідомили у прес-службі, слідчі встановили, що упродовж останніх трьох років загибла проживала з 37-річним жителем Здолбунова.
"Вони часто вживали спиртні напої та конфліктували. Відомо, що чоловік з 2014 року перебуває на випробувальному терміні за нанесення співмешканці тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.
У повіліції також зазначили, що під час чергового застілля між співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік схопив кухонний ніж та вдарив жінку у груди, а потім вимив сліди крові та викликав швидку медичну допомогу.
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Поліцейські затримали зловмисника. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.