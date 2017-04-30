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На Рівненщині чоловік зарізав свою співмешканку

Київ • УНН

 • 12518 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чоловік зарізав свою співмешканку на Рівненщині. Про смерть 28-річної жительки райцентру Здолбунів до поліції повідомила фельдшер. Як повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, судово-медична експертиза показала, що смерть настала внаслідок поранення ножем грудей з ушкодженням серця.

На Рівненщині чоловік зарізав свою співмешканку

Як повідомили у прес-службі, слідчі встановили, що упродовж останніх трьох років загибла проживала з 37-річним жителем Здолбунова.

"Вони часто вживали спиртні напої та конфліктували. Відомо, що чоловік з 2014 року перебуває на випробувальному терміні за нанесення співмешканці тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

У повіліції також зазначили, що під час чергового застілля між співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік схопив кухонний ніж та вдарив жінку у груди, а потім вимив сліди крові та викликав швидку медичну допомогу.

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Поліцейські затримали зловмисника. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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