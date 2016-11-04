В Ровенской области 20-летнему парню нанесли 30 ножевых ранений

Нападавший нанес юноше 30 ножевых ранений. Крики услышал сосед и вышел из квартиры. Нападавший скрылся, на место происшествия приехала "скорая". Врачи диагностировали у пострадавшего повреждения почек, печени и легких. Его состояние тяжелое, никаких прогнозов медики не делают.

Злоумышленника полиция разыскала. Им оказался 24-летний житель села Мочулище. Оказалось, что таким образом он пытался избавиться от соперника, с которым встречалась его бывшая девушка. Преступление он тщательно спланировал, взял кухонный нож и ждал жертву возле дома. Парня задержали, ему инкриминируют покушение на убийство. В содеянном он сознался.

Напомним, правоохранители установили личность убийцы 32-летней женщины и ее 2-летнего сына в Запорожской области.