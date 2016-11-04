На Рівненщині 20-річному хлопцю нанесли 30 ножових поранень
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Різник напав на 20-річного жителя райцентру Дубровиця цієї ночі. Хлопець повертався о 4 ранку додому від дівчини, коли на нього в під’їзді будинку накинувся невідомий з ножем, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Нападник завдав юнакові 30 ножових поранень. Крики почув сусід і вийшов із квартири. Нападник втік, на місце події приїхала “швидка”. Лікарі діагностували в потерпілого пошкодження нирок, печінки та легенів. Його стан тяжкий, жодних прогнозів медики не роблять.
Нападника поліція розшукала. Ним виявився 24-річний житель села Мочулище. Виявилося, що таким чином він намагався позбутися суперника, з яким зустрічалася його колишня дівчина. Злочин він ретельно спланував, взяв кухонний ніж та вичікував жертву біля будинку. Молодика затримали, йому інкримінують замах на вбивство. У скоєному він зізнався.
Нагадаємо, правоохоронці встановили особу вбивці 32-річної жінки та її 2-річного сина у Запоріжжі.