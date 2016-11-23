На рынке недвижимости наблюдается предновогодний всплеск активности - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Характерный для конца года всплеск активности наблюдается на рынке жилой недвижимости. Об этом говорится в комментарии эксперта по вопросам недвижимости Олеси Скрынник ресурса UBR, сообщает УНН.
По словам представителя "Украинской торговой гильдии", ноябрь для рынка жилой недвижимости столицы стал довольно урожайным - на рынке были заявлены новые проекты. В целом, отмечает эксперт, конкуренция усиливается.
"Виден характерный предновогодний всплеск активности: многие девелоперы уже запустили новогодние акции в надежде, что конец года будет финансово успешным. Реальные результаты мы сможем оценить только в январе следующего года", - подытожила О.Скрынник.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.