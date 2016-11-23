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На ринку нерухомості спостерігається передноворічний сплеск активності – експерт

Київ • УНН

 • 5082 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Характерний для кінця року сплеск активності спостерігається на ринку житлової нерухомості. Про це йдеться у коментарі експерт з питань нерухомості Олесі Скринник ресурсу UBR, повідомляє УНН.

На ринку нерухомості спостерігається передноворічний сплеск активності – експерт

За словами представника “Української торгової гільдії”, листопад для ринку житлової нерухомості столиці став доволі врожайним — на ринку були заявлені нові проекти. В цілому, відзначає експерт, конкуренція посилюється.

“Видно характерний передноворічний сплеск активності: багато девелоперів вже запустили новорічні акції в надії, що кінець року буде фінансово успішним. Реальні результати ми зможемо оцінити лише в січні наступного року”, — підсумувала О.Скринник.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.

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