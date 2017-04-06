На ремонте дома культуры в Николаевской области присвоили 150 тыс. Грн
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Николаевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами руководителем подрядной организации при выполнении работ по капитальному ремонту кровли дворца культуры в пгт Воскресенское Витовского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, во время следствия установлено, что в конце 2016 подрядчик, злоупотребляя служебным положением, в акты приема выполненных работ внес недостоверные данные относительно объемов осуществленных работ по капитальному ремонту кровли, тогда как фактически работы не были завершены в полном объеме. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, вследствие злоупотреблений должностного лица причинен ущерб бюджету на сумму свыше 150 тыс. грн.
Действия преступника квалифицированы по ч.1 ст.366 и ч.2 ст.191 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах, а также повторно). За совершенное руководителю подрядной организации грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Также в рамках уголовного производства прокуратурой заявлен в суд иск о возмещении убытков, причиненных противоправной деятельностью.
Напомним, во время проведения оперативных мероприятий ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области выявлен факт мошеннических действий со стороны должностных лиц одного из частных предприятий, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку для нужд Южноукраинской атомной электростанции электрооборудования известной швейцарской фирмы, официальный представитель которой находится в Украине.